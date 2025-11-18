Genova: crollo di una pensilina al palazzo di Giustizia
di R.C.
La polizia ha interdetto il marciapiede intorno al tribunale, dopo che una traversina ha ceduto. Non ci sono feriti o danni
Dopo l'amianto negli uffici della polizia giudiziaria, nella mattinata una traversina di ferro del palazzo di Giustizia di Genova ha ceduto.
La polizia locale, a seguito dell'intervento dei vigili del fuoco, ha impedito l'accesso al marciapiede che circonda l'intero edificio, lasciando libero esclusivamente l'ingresso principale.
La pensilina, crollando, non ha causato né feriti né danni.
Anche i tecnici del Comune hanno svolto un sopralluogo.
