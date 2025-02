Genova, crisi Ericsson, scattati i licenziamenti. Sic Cgil: "Inaccettabile, dipendenti trattati come ladri"

È scattata l’ora X per i dipendenti Ericsson di Genova, coinvolti nell'ultima procedura di licenziamento. Dopo una trattativa sindacale estenuante e il fallimento di un accordo collettivo, l’azienda ha inviato le lettere di licenziamento, sollevando forti polemiche per il trattamento riservato ai lavoratori.

Licenziamenti – Dopo mesi di discussioni e trattative, si è concluso negativamente il confronto tra Ericsson e i sindacati riguardo alla procedura di licenziamento per otto dipendenti. Nonostante gli sforzi per arrivare a un accordo collettivo, il sindacato ha dichiarato che le condizioni per un'intesa erano irrealizzabili. L’azienda ha quindi proceduto con una trattativa individuale con i lavoratori, e nella giornata di ieri ha consegnato le lettere di licenziamento a ciascun coinvolto.

Accuse – La modalità con cui Ericsson ha gestito l'uscita dei dipendenti ha suscitato aspre critiche. Secondo quanto riportato dalla Slc Cgil di Genova, i lavoratori sono stati accompagnati alla porta dell'azienda sotto scorta, "come fossero dei ladri". Un trattamento che ha generato sdegno, soprattutto nei confronti di chi aveva lavorato per l'azienda per venti o trenta anni. La nota sindacale accusa l'azienda di essere stata "insensibile e irriguardosa", considerandolo un comportamento inaccettabile nei confronti di chi ha dedicato gran parte della propria vita professionale alla compagnia.

Sindacato – La Slc Cgil non intende rimanere passiva di fronte a quanto accaduto e annuncia di voler sollecitare un incontro con le istituzioni locali, tra cui Comune e Regione, per ricostituire il tavolo per il ricollocamento dei lavoratori coinvolti. Il sindacato si dice pronto ad attivare tutte le tutele legali possibili, avviando una valutazione completa della vicenda, incluse le possibili richieste di danni morali.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.