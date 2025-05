Genova: costruire il futuro, gli Enti Bilaterali liguri al Festival del Lavoro

Al Festival del Lavoro, in corso ai Magazzini del Cotone di Genova dal 29 al 31 maggio, anche il settore edile ligure fa sentire la propria voce. Gli Enti Bilaterali delle costruzioni della Liguria sono infatti presenti con uno stand congiunto per raccontare la propria attività e sottolineare il ruolo cruciale che svolgono, ogni giorno, per lavoratori e imprese.

Si tratta di realtà spesso poco conosciute al grande pubblico, ma fondamentali per garantire sicurezza, formazione e qualità nei cantieri. Nati dalla collaborazione tra rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, gli Enti Bilaterali sono organismi paritetici che promuovono servizi concreti su tutto il territorio regionale.

In Liguria operano quattro Enti Bilaterali: Scuola Edile Spezzina, ESSEG – Scuola Edile Genovese, ESE Savona e SEI-CPT – Scuola Edile Imperiese. Le loro attività spaziano dalla formazione professionale alla consulenza sulla sicurezza, rivolgendosi a giovani in cerca di competenze, lavoratori in aggiornamento, disoccupati in fase di reinserimento e imprese che necessitano di servizi personalizzati.

I numeri parlano chiaro: solo nell’ultimo anno sono stati attivati 162 corsi di formazione finanziata (1.428 allievi, 30.055 ore), e 614 corsi a mercato o in ambito sicurezza (5.797 allievi, 10.710 ore). Sul fronte delle consulenze, sono state effettuate 2.659 visite in cantiere, mentre l’area "servizi al lavoro" ha visto l’erogazione di 4.187 ore a 1.320 utenti.

Tra i progetti più innovativi, spicca BLEN.IT, una piattaforma digitale che aiuta i lavoratori a trovare occupazione e li accompagna lungo l’intero percorso professionale, assicurando formazione tempestiva e mirata in base alle reali richieste del mercato.

La partecipazione al Festival del Lavoro è anche un’occasione per rafforzare la rete tra gli enti e ribadire l’importanza del dialogo tra imprese e lavoratori. Come afferma Mirko Trapasso, vicepresidente di ESSEG - Scuola Edile Genovese: "La nostra presenza congiunta rappresenta un segnale forte di unità e visione condivisa. Gli Enti Bilaterali sono una vera istituzione del settore, capaci di trasformare i bisogni del territorio in azioni concrete."

Un messaggio condiviso anche da Andrea Veneziano, presidente di SEI-CPT Imperia: "Essere qui significa raccontare il valore della rete e la capacità di tradurre il dialogo tra le parti sociali in servizi reali. È un modello basato su competenza e responsabilità."

Alberto Formento e Michele Bello, rispettivamente presidente e vicepresidente di ESE Savona, sottolineano come la loro missione sia "supportare lo sviluppo della filiera edile promuovendo la cultura della sicurezza e del ‘saper fare’."

Infine, Erica Rossi e Mattia Tivegna, presidente e vicepresidente della Scuola Edile Spezzina, mettono l’accento sull’importanza di sensibilizzare le nuove generazioni: "Questi enti rappresentano un punto di riferimento solido per imprese e lavoratori. La loro presenza al Festival è un’opportunità per comunicare ai giovani l’importanza della formazione per la prevenzione degli infortuni."

