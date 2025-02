Genova, Coop Liguria celebra 80 anni di storia e impegno per il territorio

Coop Liguria compie 80 anni e celebra questo traguardo con una serie di iniziative rivolte alla cittadinanza. Fondata nel 1945 come Cooperativa comunale di consumo tra lavoratori di Savona, la realtà cooperativa si è evoluta fino a diventare oggi una delle principali aziende liguri, con oltre 400.000 soci e 2.700 dipendenti. Il suo obiettivo è sempre stato chiaro: fornire beni e servizi di qualità, sostenere il territorio e promuovere la cooperazione sociale.

Crescita e radicamento - Nel corso degli anni, Coop Liguria ha consolidato la propria presenza attraverso la fusione di diverse cooperative locali. L'attuale denominazione risale al 1967 e oggi la cooperativa rappresenta un punto di riferimento per i consumatori, le imprese locali e le associazioni. Il suo impegno si traduce in collaborazioni con oltre 400 realtà del territorio e nell'organizzazione di percorsi educativi gratuiti per più di 18.000 studenti ogni anno.

Sostegno alla comunità - Fin dalla sua nascita, Coop Liguria ha offerto un aiuto concreto nei momenti di difficoltà. Dal Dopoguerra alla crisi economica degli anni '70, fino alla pandemia di Covid-19, la cooperativa ha sempre garantito un supporto essenziale. "Siamo cresciuti in questo territorio e abbiamo offerto un contributo importante al suo sviluppo culturale, sociale ed economico", afferma il presidente Roberto Pittalis.

Valori e missione - La filosofia di Coop Liguria si basa sulla "convenienza per tutti", promuovendo un equilibrio tra qualità, etica e sostenibilità. L'attenzione per il territorio si manifesta anche attraverso la collaborazione con 130 aziende locali, molte delle quali hanno potuto espandersi grazie al rapporto con la cooperativa. "Stare sul territorio significa promuovere il benessere dei cittadini, sostenendo cultura, socializzazione e solidarietà", aggiunge Pittalis.

Progetti per il futuro - Per celebrare l'ottantesimo anniversario, Coop Liguria ha in programma diverse iniziative. Tra queste, una selezione per 100 giovani under 30 da avviare a percorsi di carriera nel mondo della cooperazione, un Food Village itinerante che attraverserà la Liguria con prodotti locali e una collaborazione con il Teatro Nazionale di Genova per lo spettacolo "D'ORO - Il sesto senso partigiano", dedicato agli 80 anni della Liberazione.

Cultura e memoria - "Un traguardo glorioso che racchiude la storia e il lavoro di tante donne e uomini", commenta Davide Livermore, direttore del Teatro Nazionale di Genova. "Questo anniversario coincide con l'Ottantesimo della Liberazione, un valore fondante della nostra democrazia. Cooperazione e cultura vanno di pari passo, ed è con questa consapevolezza che celebriamo insieme questa ricorrenza".

Un impegno costante - Coop Liguria reinveste il 97% dei suoi ricavi nella comunità, tra stipendi, imposte, acquisti di beni e servizi e sostegno alle realtà locali. Con lo slogan "Alle società per azioni preferiamo le azioni per la società", la cooperativa ribadisce il proprio impegno per il futuro. "Festeggiamo 80 anni investendo sui giovani, per garantire continuità e sviluppo alle prossime generazioni", conclude Pittalis.

