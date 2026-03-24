Genova, convivenza difficile tra gli abitanti di via Tortosa e il mercato

Rapporto difficile tra i residenti di via Tortosa, nel quartiere di Marassi, e il mercato, che si snoda nella zona il mercoledì e il sabato. Diverse le criticità segnalate, necessarie risposte urgenti. I cittadini hanno anche costituito un comitato per cercare di accelerare le risposte dalle istituzioni. Tra i temi più annosi, quelli legati al decoro urbano, ai parcheggi, e alla gestione dei passi carrabili. Ne hanno parlato a Telenord, oltre a commercianti e cittadini, anche i consiglieri municipali Bassa Valbisagno Giovanni Semino e Stefano Balladore.

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