Comunicati gli interventi dei prossimi mesi per il Progetto Unico Terzo Valico

Proseguono gli interventi di realizzazione del Progetto Unico Terzo Valico/Nodo di Genova/Campasso con i cantieri che saranno concentrati nei prossimi mesi, fino a fine estate per la conclusione delle attività di realizzazione dei due nuovi binari tra Genova Piazza Principe e Genova Brignole.

Presentati alle Associazioni dei consumatori e dei pendolari, in un incontro organizzato dalla Regione Liguria, le attività finalizzate al potenziamento tecnologico, al miglioramento dell’accessibilità delle stazioni e all’adeguamento delle linee ai nuovi standard che richiederanno alcune indisponibilità temporanee di binari e tratte e relative modifiche alla circolazione.

In particolare, questi gli interventi principali previsti nei prossimi mesi:

attivazione Radice Ovest Genova Brignole nell’ambito del progetto di Sestuplicamento tra Genova Brignole e Genova Piazza Principe: prevista tra il 27 e il 30 marzo, con interruzioni notturne e diurne dell’impianto di Genova Brignole e della linea sotterranea. Limitazioni, rimodulazioni, modifiche di itinerario o soppressioni di alcuni treni regionali e Lunga percorrenza;

nuova fermata di Genova Aeroporto : interruzioni programmate nei weekend 11-12 e 18-19 aprile tra Genova Sampierdarena e Sestri Ponente, con un binario indisponibile;

: interruzioni programmate nei weekend 11-12 e 18-19 aprile tra Genova Sampierdarena e Sestri Ponente, con un binario indisponibile; termoregolazione delle rotaie a La Spezia Centrale : interruzioni della circolazione per 13 giornate, nel periodo dal 14 aprile al 28 maggio nella fascia ora dalle 11.15 alle 12.30 con alcuni regionali cancellati o limitati

: interruzioni della circolazione per 13 giornate, nel periodo dal 14 aprile al 28 maggio nella fascia ora dalle 11.15 alle 12.30 con alcuni regionali cancellati o limitati sestuplicamento nodo di Genova tra Genova Brignole e Genova Piazza Principe e nuovo collegamento tra Genova stazione marittima e ferroviaria: dal 30 marzo al 30 settembre interruzione continuativa delle gallerie Colombo e San Tomaso con rimodulazioni d’orario e deviazioni sull’itinerario in superificie;

dal 30 marzo al 30 settembre interruzione continuativa delle gallerie Colombo e San Tomaso con rimodulazioni d’orario e deviazioni sull’itinerario in superificie; rinnovo e risanamento dei binari tra Genova S. Quirico e Mignanego : interruzione di un binario dal 20 luglio al 28 agosto con limitazioni, rimodulazioni, modifiche di itinerario o soppressioni di alcuni treni regionali;

: interruzione di un binario dal 20 luglio al 28 agosto con limitazioni, rimodulazioni, modifiche di itinerario o soppressioni di alcuni treni regionali; manutenzione straordinaria Ponte Po, linea Milano - Genova : alternanza di interruzioni dei binari pari e dispari tra il 3 giugno e il 30 settembre con modifiche alla circolazione. Dal 3 giugno al 19 luglio e dal 29 agosto al 30 settembre la circolazione tra Pavia e Voghera avverrà su un solo binario, dal 20 luglio al 28 agosto la circolazione sarà sospesa;

- : alternanza di interruzioni dei binari pari e dispari tra il 3 giugno e il 30 settembre con modifiche alla circolazione. Dal 3 giugno al 19 luglio e dal 29 agosto al 30 settembre la circolazione tra Pavia e Voghera avverrà su un solo binario, dal 20 luglio al 28 agosto la circolazione sarà sospesa; potenziamento linea Acqui Terme – Ovada – Genova e galleria Cantalupo: interruzione di linea dal 17 agosto al 13 settembre con soppressione dei treni regionali sulla linea Genova - Acqui T.

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