Attualità

Marciapiedi rotti e alberature: i problemi di Oregina

di Redazione

I pericoli

Piave Motori - Usato

Il presidente del comitato dei cittadini di Oregina Enrico Pagliuolo ha comunicato a Telenord le diverse problematiche che riguardano il suo quartiere. Particolare attenzione sullo stato delle strade e dei marciapiedi, con numerose cadute di persone anziane nelle scorse settimane, oltre a quello delle alberature. La caduta di foglie induce la gente a scivolare, mentre diversi alberi non potati portano i rami a sfiorare le finestre di diversi palazzi.

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