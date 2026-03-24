Trasporti Liguria, più tutele per i pendolari: potenziati bus e agevolazioni durante i cantieri

Nuove misure per ridurre l’impatto dei cantieri ferroviari sui pendolari liguri. La Regione Liguria ha rafforzato il piano di interventi con agevolazioni sui treni e più collegamenti su gomma, in vista dei lavori infrastrutturali previsti fino all’estate.

Incontro – Il punto è stato fatto durante un tavolo convocato dall’assessore ai Trasporti Marco Scajola, con la partecipazione di Rfi, Trenitalia, associazioni dei consumatori e comitati dei pendolari. Obiettivo condiviso: limitare i disagi e migliorare l’organizzazione dei servizi durante i lavori.

Misure – Tra le principali novità, l’aumento del 30% dei posti a tariffa ridotta sui treni Intercity, che passano da 70mila a 100mila. Previsti anche indennizzi pari al 25% dell’abbonamento e un mese gratuito della carta “Tutto Treno” per chi viaggia sulla tratta Genova-Milano durante i lavori sul ponte Po.

Autobus – Rafforzati anche i collegamenti alternativi su gomma: saranno attivati sei autobus diretti tra Genova e Milano, due in più rispetto allo scorso anno, nelle fasce orarie più utilizzate dai lavoratori.

Posizione – “È fondamentale affiancare ai cantieri misure efficaci per ridurre i disagi e offrire soluzioni accessibili”, ha dichiarato Scajola, sottolineando la necessità di una comunicazione chiara e tempestiva ai cittadini per consentire una migliore organizzazione degli spostamenti.

Criticità – Le associazioni dei consumatori accolgono positivamente il potenziamento dei servizi, ma segnalano alcune criticità, in particolare nel nodo tra Brignole e Voltri. “Serve una comunicazione puntuale su orari e modifiche”, evidenziano, per evitare disorientamento tra i pendolari.

Prospettive – Il piano ricalca in parte quello già adottato nel 2025, con l’obiettivo di rendere più sostenibile una fase di lavori ritenuta strategica per lo sviluppo infrastrutturale della regione.

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