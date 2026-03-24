Addio a Gino Paoli, voce senza fine: una lunga storia d'amore con la musica, le donne, la vita
di R.S.
1 min, 34 sec
Se ne va a 91 anni, pochi mesi dopo Ornella Vanoni che era stata una delle sue muse. Per lei aveva scritto 'Senza fine'
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di Redazione