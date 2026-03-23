Approvato l'incentivo economico al personale degli asili per il servizio estivo

La giunta comunale ha approvato, su proposta dell'assessora ai Servizi Educativi e al Personale, Rita Bruzzone il provvedimento che introduce un incentivo economico specifico per il personale non dirigente, insegnanti scuola infanzia e assistenti asilo nido, impegnati nel servizio estivo 2026, garantendo così la copertura finanziaria e la qualità dei servizi educativi anche oltre il tradizionale calendario scolastico.

La delibera permette l'immediata pubblicazione della manifestazione di interesse rivolta al personale educativo. Grazie a questo passaggio amministrativo, l'ente assicura il riconoscimento delle prestazioni aggiuntive fornite dagli educatori. Questo incentivo è stato proposto in sede di incontro sindacale e ufficializza in delibera. È una proposta volontaria a cui rispondere.

Il provvedimento mira a stabilizzare e valorizzare le professionalità che operano nel settore dell'istruzione, permettendo al Comune di rispondere con efficacia alle esigenze delle famiglie durante il periodo estivo.

"Con questa delibera non ci limitiamo a una firma tecnica, ma diamo concretezza a una visione di scuola aperta e inclusiva- dichiara l’assessora Rita Bruzzone - Il riconoscimento economico per il Servizio Estivo 2026 è un atto di rispetto verso la professionalità del nostro personale educativo, che rappresenta il vero motore del nostro sistema educativo 0/6 anni".

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