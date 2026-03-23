Imperia, al via il corso per assaggiatori di olio: formazione e qualità al centro della filiera ligure

Parte dall’Imperiese un nuovo investimento sulla qualità dell’olio ligure: inaugurato il corso tecnico per assaggiatori di olio d’oliva, con l’obiettivo di rafforzare competenze e competitività del settore.

Formazione – Il percorso, promosso dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria insieme all’Onaoo, punta a formare professionisti capaci di valutare e valorizzare le caratteristiche dell’olio. Un passaggio considerato strategico per sostenere l’intera filiera olivicola regionale.

Investimenti – “Questo corso rappresenta un passaggio fondamentale per la crescita qualitativa del comparto olivicolo”, ha dichiarato l’assessore regionale all’Agricoltura Alessandro Piana. Negli ultimi anni la Regione ha destinato circa 20 milioni di euro al settore, intervenendo su recupero degli oliveti, innovazione e sostegno alle imprese.

Eccellenza – Tra i risultati più rilevanti, il riconoscimento dell’Igp per l’Oliva Taggiasca Ligure, accompagnato da una campagna di promozione su scala regionale. “Investire su competenze qualificate significa rafforzare la filiera e garantire un futuro competitivo e sostenibile al nostro olio”, ha aggiunto Piana.

Territorio – L’iniziativa assume anche un valore di promozione internazionale. “Eventi come questo rappresentano un’opportunità straordinaria per valorizzare le nostre eccellenze”, ha sottolineato l’assessore Marco Scajola.

Riferimento – L’Onaoo si conferma un punto di riferimento mondiale nella formazione sull’olio, contribuendo a consolidare il ruolo di Imperia come centro di eccellenza del settore. L’arrivo di professionisti da diversi Paesi rafforza il legame tra qualità produttiva, cultura e sviluppo economico locale.

Prospettive – La Regione punta a integrare formazione, promozione e innovazione, anche grazie alle risorse del Fondo sociale europeo e allo sviluppo dell’Its agroalimentare imperiese.

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