Viaggio della memoria: studenti liguri alla foiba di Basovizza
di R.S.
L’iniziativa, promossa dal Consiglio regionale della Liguria, nasce con l’obiettivo di mantenere viva la memoria storica e sensibilizzare le nuove generazioni
Una delegazione di studenti liguri è partita per un viaggio nei territori della Venezia Giulia, dell’Istria e della Dalmazia, luoghi segnati dai massacri delle foibe avvenuti durante e subito dopo la Seconda Guerra Mondiale. L’iniziativa, promossa dal Consiglio regionale della Liguria, nasce con l’obiettivo di mantenere viva la memoria storica e sensibilizzare le nuove generazioni.
I partecipanti sono i vincitori della 24ª edizione del concorso regionale intitolato “Il sacrificio degli Italiani della Venezia Giulia e Dalmazia: mantenere la memoria, rispettare la verità, impegnarsi per garantire i diritti dei popoli”.
Il programma del viaggio prevede diverse tappe significative: la visita al sacrario militare di Redipuglia (nella foto), il più grande d’Italia, dove riposano oltre 100 mila soldati caduti nella Prima Guerra Mondiale, e al Museo del Lasciapassare, situato al confine italo-sloveno, che racconta attraverso immagini e contenuti multimediali la storia di Gorizia e Nova Gorica, simbolo di un’Europa prima divisa e poi riunificata.
Gli studenti visiteranno anche il Magazzino 18 nel porto antico di Trieste, dove sono conservati oggetti personali degli italiani costretti all’esodo, la foiba di Basovizza e il museo del Campo profughi di Padriciano.
Il viaggio si concluderà con due incontri internazionali: a Pola, con gli studenti del liceo italiano Dante Alighieri, e a Fiume, con i rappresentanti della comunità italiana, in un percorso di confronto e memoria condivisa.
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