Benvenuti in Liguria nell'Aveto alla scoperta della baciocca e dei profumi di primavera

Dopo aver lasciato spazio la scorsa settimana alla cronaca della Sampdoria impegnata a Carrara, nell'ultima settimana di marzo, Benvenuti in Liguria torna puntuale nel suo consueto orario del mercoledì sera. Il 25 dalle 20.30 immagini, voci e riflessioni dalle terre dell'Aveto in compagnia del Cucinosofo, Sergio Rossi, e della divulgatrice Flavia Cellerino.

La nuova puntata sarà un racconto legato a chi resiste nelle terra d'altura attraverso allevamento, piccolo commercio e accoglienza: tra i profumi della tradizione, quello della torta baciocca. Ma, poi, anche, lo spazio a nocciole, ulivi e infinite sorprese.

Nella successiva puntata, invece, quella del primo aprile, Benvenuti si sposterà sul ponente: approdo in Valbormida per un itinerario all'insegna del food d'eccelenza.

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