3° Forum Energia, Giunta: "Piano per alimentare i treni e ridurre un milione di tonnellate di CO2"

Nasce FS Energia, la nuova società del gruppo Ferrovie dello Stato dedicata alla sicurezza energetica e alla transizione ecologica. L’obiettivo è aumentare la produzione da fonti rinnovabili, ridurre i consumi e alimentare direttamente la rete ferroviaria attraverso nuovi impianti fotovoltaici.

Progetto – "La società, operativa da gennaio 2026, punta a mettere in sicurezza la fornitura energetica del gruppo FS, che oggi consuma circa sette terawattora all’anno, pari a circa il 2% del consumo energetico nazionale", dice Antonello Giunta Ad Fs Energy.

Rinnovabili – "Il piano industriale prevede la realizzazione di numerosi impianti fotovoltaici collegati direttamente alle sottostazioni ferroviarie, con l’obiettivo di alimentare la trazione dei treni attraverso energia prodotta internamente. Parallelamente verranno sviluppati sistemi di accumulo per ottimizzare l’utilizzo dell’energia prodotta", aggiunge Giunta.

Investimenti – Accanto alla produzione energetica, il progetto include un vasto piano di efficientamento del patrimonio immobiliare di Ferrovie dello Stato Italiane. "Gli interventi riguarderanno stazioni, officine e immobili del gruppo, con investimenti previsti per circa cento milioni di euro destinati alla riduzione dei consumi energetici".

Obiettivi – Nel quinquennio la produzione prevista da fonti rinnovabili sarà pari a 1,5 terawattora, con un ulteriore incremento entro dieci anni. "Secondo le stime illustrate durante la presentazione del progetto, il piano consentirà di evitare circa un milione di tonnellate di emissioni di CO2".

Impatto – Il beneficio ambientale atteso viene paragonato all’equivalente di circa 60 milioni di alberi. L’iniziativa si inserisce nella strategia di decarbonizzazione del gruppo FS e nel più ampio percorso di transizione energetica del settore dei trasporti.

Strategia – La nuova società rappresenta uno dei principali strumenti con cui il gruppo ferroviario intende rafforzare l’autonomia energetica e ridurre la dipendenza dalle fonti tradizionali, puntando su sostenibilità e innovazione infrastrutturale.

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