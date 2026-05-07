3° Forum Energia, assessore Ripamonti: “La Liguria è già al 60% degli obiettivi 2026 sulla transizione”

La Liguria accelera sul fronte della transizione energetica e punta a raggiungere in anticipo gli obiettivi fissati per il 2026. A fare il punto, a margine del 3° Forum Nazionale sull'Energia, è l’assessore regionale all’Ambiente e all’Energia Paolo Ripamonti, che rivendica il lavoro normativo avviato dalla Regione per dotare il territorio degli strumenti necessari allo sviluppo energetico sostenibile.

“Ci siamo trovati in una situazione in cui era necessario intervenire dal punto di vista normativo”, spiega Ripamonti, ricordando l’approvazione dei provvedimenti legati al piano energetico regionale e alle aree di accelerazione. “Stiamo cercando di mettere la Liguria nelle condizioni di avere tutti gli strumenti adatti per andare verso quella transizione energetica che vogliamo tutti”.

Secondo l’assessore, i risultati raggiunti finora sono incoraggianti. “Siamo al 60% del target del 2026 rispetto agli obiettivi che ci vengono imposti”, sottolinea, definendo la Liguria “una regione meravigliosamente complicata, ma altrettanto competitiva da questo punto di vista”.

Per Ripamonti, però, uno degli aspetti ancora da rafforzare riguarda il rapporto tra istituzioni e mondo produttivo. “Manca sostanzialmente la capacità di dialogo tra le attività produttive e le amministrazioni, comprese quelle comunali”, afferma. Un passaggio fondamentale soprattutto sui progetti più delicati, come gli impianti eolici, che spesso generano resistenze a livello locale.

“La collaborazione, la relazione e la costruzione di rapporti sono fondamentali”, insiste l’assessore, convinto che il percorso intrapreso dalla Regione sia ormai consolidato.

L’obiettivo, conclude Ripamonti, è arrivare ai traguardi previsti anche prima delle scadenze fissate: “Lo raggiungeremo e, secondo me, lo raggiungeremo anche prima del tempo che abbiamo a disposizione”.

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