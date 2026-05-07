Adunata Alpini a Genova, la chiesa di San Torpete chiude per sicurezza: “Impossibile gestire gli accessi”
di Carlotta Nicoletti
Don Farinella sospende le celebrazioni domenica nel pieno dell’afflusso per l’Adunata. Previsti centinaia di migliaia di visitatori in città
La storica chiesa di San Torpete, nel cuore dei vicoli di Genova, resterà chiusa domenica in occasione dell’Adunata nazionale degli Alpini. La decisione, comunicata dal parroco, è legata alle difficoltà di gestione dei flussi di persone attesi in città.
Chiusura – L’annuncio è stato affisso sul portone della parrocchia guidata da Don Paolo Farinella. “Questa chiesa non ha territorio e nemmeno parrocchiani. Chi la frequenta viene da tutta Genova e anche da fuori. Ne consegue che, causa Alpini, San Torpete è costretta a chiudere domenica”, si legge nel messaggio.
Contesto – La scelta arriva in concomitanza con l’arrivo in città di circa 400mila persone tra penne nere e accompagnatori per l’Adunata nazionale. Un evento che ha già comportato modifiche alla viabilità, chiusure di scuole, strade e aree pubbliche.
Tensioni – Nei carruggi, nei giorni precedenti, sono comparsi anche volantini contrari alla manifestazione, con messaggi come “non c’è festa se c’è chi molesta” e “non siete i benvenuti”. In alcuni casi, sotto l’avviso della chiesa sono apparse scritte offensive rivolte al parroco.
Reazioni – La decisione ha suscitato commenti contrastanti in città, in un clima già segnato dall’organizzazione del grande evento. Le autorità locali hanno predisposto un piano straordinario di sicurezza e gestione dei flussi.
Profilo – Don Farinella è una figura nota nel centro storico genovese per le sue prese di posizione pubbliche su temi sociali e politici. Nel tempo la parrocchia ha assunto posizioni esplicite su questioni internazionali e civili, diventando un punto di riferimento anche al di fuori dell’ambito strettamente religioso.
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