Attualità

Adunata Alpini a Genova, la chiesa di San Torpete chiude per sicurezza: “Impossibile gestire gli accessi”

di Carlotta Nicoletti

1 min, 25 sec

Don Farinella sospende le celebrazioni domenica nel pieno dell’afflusso per l’Adunata. Previsti centinaia di migliaia di visitatori in città

Adunata Alpini a Genova, la chiesa di San Torpete chiude per sicurezza: “Impossibile gestire gli accessi”
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La storica chiesa di San Torpete, nel cuore dei vicoli di Genova, resterà chiusa domenica in occasione dell’Adunata nazionale degli Alpini. La decisione, comunicata dal parroco, è legata alle difficoltà di gestione dei flussi di persone attesi in città.

Chiusura – L’annuncio è stato affisso sul portone della parrocchia guidata da Don Paolo Farinella. “Questa chiesa non ha territorio e nemmeno parrocchiani. Chi la frequenta viene da tutta Genova e anche da fuori. Ne consegue che, causa Alpini, San Torpete è costretta a chiudere domenica”, si legge nel messaggio.

Contesto – La scelta arriva in concomitanza con l’arrivo in città di circa 400mila persone tra penne nere e accompagnatori per l’Adunata nazionale. Un evento che ha già comportato modifiche alla viabilità, chiusure di scuole, strade e aree pubbliche.

Tensioni – Nei carruggi, nei giorni precedenti, sono comparsi anche volantini contrari alla manifestazione, con messaggi come “non c’è festa se c’è chi molesta” e “non siete i benvenuti”. In alcuni casi, sotto l’avviso della chiesa sono apparse scritte offensive rivolte al parroco.

Reazioni – La decisione ha suscitato commenti contrastanti in città, in un clima già segnato dall’organizzazione del grande evento. Le autorità locali hanno predisposto un piano straordinario di sicurezza e gestione dei flussi.

Profilo – Don Farinella è una figura nota nel centro storico genovese per le sue prese di posizione pubbliche su temi sociali e politici. Nel tempo la parrocchia ha assunto posizioni esplicite su questioni internazionali e civili, diventando un punto di riferimento anche al di fuori dell’ambito strettamente religioso.

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