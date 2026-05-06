Traffico e attese: mattinata difficile per bus e viabilità in città

Mattinata complicata per la mobilità in città, dove traffico intenso e lunghe attese alle fermate degli autobus hanno messo alla prova pendolari e residenti. Le pensiline AMT Genova segnalavano attese fino a oltre 20 minuti per alcune linee, in particolare per il bus numero 1, uno dei più attesi della mattinata.

La situazione è stata aggravata dal traffico congestionato lungo le principali arterie cittadine, inclusa la sopraelevata, già fortemente rallentata nelle prime ore del giorno. A complicare ulteriormente il quadro, anche un improvviso e violento acquazzone che ha lasciato strade bagnate e numerose pozzanghere, soprattutto in prossimità delle fermate.

Nonostante l’allerta meteo gialla per temporali, prevista fino alle ore 14, con tuoni e pioggia segnalati anche a Sampierdarena, nel corso della mattinata il cielo è tornato sereno, riportando una situazione più tranquilla dal punto di vista meteorologico: a Sestri Ponente,per esempio, cielo azzurro e sole.

Restano però i disagi per il trasporto pubblico: molti utenti hanno riferito attese tra i 20 e 25 minuti, attribuite principalmente al traffico intenso. Le comunicazioni alle fermate informavano inoltre di modifiche alla viabilità, con chiusure temporanee di alcune strade in città, per esempio quella notturna di via Buranello dalle 21 alle 5 del mattino.

Una mattinata quindi segnata da rallentamenti e disservizi, in un contesto già reso complesso dall’arrivo di grandi eventi come l'adunata degli Alpini, l'Amerigo Vespucci e quindi dall’aumento dei flussi di persone in città.

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