Il Circolo ACLI Santa Maria della Costa a Sestri Ponente si prepara ad accogliere gli Alpini

A Sestri Ponente è già tempo di festa e preparativi per l’arrivo degli Alpini in occasione della grande Adunata Nazionale degli Alpini, che torna dopo 25 anni e porterà in città quasi 500 mila partecipanti.

Nel cuore del quartiere, il Circolo ACLI Santa Maria della Costa si sta organizzando per offrire un’accoglienza calorosa e autentica: qui saranno ospitati circa settanta Alpini, in arrivo in particolare dal Veneto. A guidare i preparativi è il presidente Paolo Persich, affiancato da un gruppo affiatato di amici e volontari.

Per mostrare lo spirito con cui verranno accolti gli ospiti, è stato improvvisato un momento simbolico: un piccolo coro formato dagli stessi organizzatori ha intonato un canto tradizionale degli Alpini. Tra i protagonisti anche ex Alpini e rappresentanti delle forze armate, uniti dalla voglia di celebrare un evento che è fatto di condivisione e memoria.

Canti, sorrisi e orgoglio: questa è l’accoglienza che attende gli Alpini a Sestri Ponente.

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