Il Circolo ACLI Santa Maria della Costa a Sestri Ponente si prepara ad accogliere gli Alpini
di Anna Li Vigni
Qui saranno ospitati circa settanta Alpini, in arrivo da Padova e Conegliano Veneto
A Sestri Ponente è già tempo di festa e preparativi per l’arrivo degli Alpini in occasione della grande Adunata Nazionale degli Alpini, che torna dopo 25 anni e porterà in città quasi 500 mila partecipanti.
Nel cuore del quartiere, il Circolo ACLI Santa Maria della Costa si sta organizzando per offrire un’accoglienza calorosa e autentica: qui saranno ospitati circa settanta Alpini, in arrivo in particolare dal Veneto. A guidare i preparativi è il presidente Paolo Persich, affiancato da un gruppo affiatato di amici e volontari.
Per mostrare lo spirito con cui verranno accolti gli ospiti, è stato improvvisato un momento simbolico: un piccolo coro formato dagli stessi organizzatori ha intonato un canto tradizionale degli Alpini. Tra i protagonisti anche ex Alpini e rappresentanti delle forze armate, uniti dalla voglia di celebrare un evento che è fatto di condivisione e memoria.
Canti, sorrisi e orgoglio: questa è l’accoglienza che attende gli Alpini a Sestri Ponente.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Altre notizie
Genova, 97ª Adunata Nazionale degli Alpini: oltre 2.400 ospiti al padiglione Jean Nouvel
06/05/2026
di Luca Pandimiglio
Sestri Levante, Magyar superstar: “Ungheria ferma da 16 anni, la svolta nasce dal coraggio dei cittadini. Wojtyla il mio esempio"
06/05/2026
di Carlotta Nicoletti