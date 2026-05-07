3° Forum Energia, aperti i lavori: istituzioni e imprese a confronto sulla “Transizione al bivio”

Si sono aperti nel pomeriggio di oggi, 7 maggio, all’Excelsior Palace Hotel di Rapallo, i lavori della terza edizione del Forum Nazionale sull’Energia “Transizione al bivio”, organizzato da TN Events & Media in collaborazione con Quotidiano Energia. L’evento, in programma anche domani 8 maggio, viene trasmesso in diretta da Telenord e in streaming su telenord.it.

Due giornate di confronto tra istituzioni, imprese, mondo accademico e operatori industriali per analizzare le principali sfide del sistema energetico italiano ed europeo: dalla sicurezza energetica alla competitività industriale, fino alla sostenibilità e all’innovazione tecnologica.

Ad aprire il Forum sono stati i saluti introduttivi di Massimiliano Monti, editore di Telenord, seguiti dagli interventi istituzionali dell’assessore all’Ambiente e all’Energia della Regione Liguria Paolo Ripamonti e del COO Industrial Transformation di Eni Giuseppe Ricci, principale partner dell’evento. La moderazione è affidata a Roberto Rasia.

“Il tema che abbiamo scelto quest’anno è volutamente forte: ‘Transizione al bivio’ – ha spiegato Monti – perché oggi siamo davvero in una fase decisiva. La transizione energetica non è più soltanto una prospettiva futura, ma una realtà che incide sulle imprese, sulle famiglie, sulla competitività industriale e sulla sicurezza geopolitica”.

L’editore di Telenord ha sottolineato anche il ruolo del confronto tra i diversi attori del settore: “Abbiamo voluto costruire un programma che mettesse insieme istituzioni, aziende, mondo scientifico e stakeholder di primo piano, con l’obiettivo non solo di analizzare i problemi, ma soprattutto di individuare soluzioni concrete”.



I temi della prima giornata - Il pomeriggio è entrato subito nel vivo con la sessione “La svolta energetica tra ambizioni e realtà”, moderata dalla direttrice di Quotidiano Energia Romina Maurizi, con gli interventi del presidente di Arera Nicola Dell’Acqua e del presidente del GSE Alfredo Maria Becchetti.

Al centro del confronto tre grandi temi: la geopolitica dell’energia, la crescita della domanda e delle rinnovabili e il ruolo strategico dello stoccaggio energetico.

Nel panel dedicato alla geopolitica dell’energia partecipano, tra gli altri, Costantino Amadei (Federchimica-Assogasliquidi), Fabrizio Fabbri (Ansaldo Energia), Pier Lorenzo Dell’Orco (Italgas Reti), Alessandro Cecchi (Iren), Ivanhoe Romin (Axpo Italia), Sonia Sandei (Assoclima) e Leonardo Brunori (RINA).

La sessione su domanda energetica e rinnovabili vede invece gli interventi di Luca Bragoli (Erg), Antonello Giunta (FS Energy), Enrico Erulo (Tirreno Power), Alessandro Migliorini (European Energy), Riccardo Bani (Veos) e Paolo Picco (Federidroelettrica).

Focus particolare anche sullo sviluppo dei sistemi di accumulo, con Stefania Timperi di Eni, Sabina Pinto di Redelfi e Alberto Longhi di Fichtner Italia, oltre al case history presentato da Alessandro Venanzini di Danieli Centro Combustioni.ù

Il nucleare torna al centro del dibattito - La seconda parte della giornata sarà dedicata al ritorno del nucleare nel dibattito energetico italiano ed europeo. Due i panel previsti: il primo su sicurezza energetica e obiettivi Net Zero, con rappresentanti di Nuclitalia, Ansaldo Nucleare, Cetena, RSE e Sogin; il secondo focalizzato sulle competenze industriali e tecnologiche, con la partecipazione di ASG Superconductors, Enea ed Eni.

Domani focus su digitale, cybersecurity e capitale umano - La seconda giornata del Forum, in programma domani 8 maggio, sarà invece dedicata ai temi della digitalizzazione, dell’intelligenza artificiale, della cybersecurity e della sicurezza underwater, fino alle prospettive dello shipping sostenibile e al tema dello skill gap nel settore energetico.

Tra gli ospiti attesi figurano rappresentanti dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, del Polo Nazionale della Subacquea, di Leonardo, Enea, Fincantieri, Saipem, A2A, Axpo e Confindustria Genova.

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