Egle Possetti attacca Ferrari (Confindustria) su Ponte Morandi: "Vergognoso utilizzare il dolore delle famiglie per interessi di parte"

Dure polemiche a Genova dopo le dichiarazioni del presidente di Confindustria locale, Fabrizio Ferrari, che ha collegato il crollo del ponte Morandi alla mancata realizzazione della Gronda. A replicare con fermezza è Egle Possetti, presidente del comitato dei familiari delle vittime, che parla di parole “inaccettabili” e profondamente offensive.

In una nota, Possetti esprime sconcerto e indignazione, accusando Ferrari di aver strumentalizzato la tragedia per sostenere una posizione infrastrutturale. “È vergognoso – afferma – utilizzare il dolore delle famiglie per portare avanti interessi di parte, soprattutto da parte di una figura di rilievo all’interno di un’importante associazione”.

La presidente del comitato contesta duramente il ragionamento alla base delle dichiarazioni, sottolineando come la costruzione della Gronda non avrebbe comunque inciso sui tempi né sulle cause del disastro. Anzi, secondo Possetti, un’affermazione del genere rischia di trasformarsi in una sorta di assoluzione implicita per gli imputati coinvolti nel processo, distogliendo l’attenzione dalle reali responsabilità.

“Il procedimento giudiziario – ribadisce – esiste perché per anni sono mancate le manutenzioni, perché il ponte è stato trascurato, e perché soggetti responsabili hanno agito con negligenza, avidità e incompetenza”. Nel mirino anche gli organismi di controllo, accusati di non aver svolto adeguatamente il proprio ruolo, permettendo il progressivo deterioramento della struttura.

Possetti conclude con un appello netto: non collegare mai più la mancata realizzazione di nuove opere al disastro del ponte Morandi. “Lo sviluppo della viabilità – sottolinea – deve sempre procedere insieme alla cura e manutenzione delle infrastrutture esistenti, senza scorciatoie né narrazioni fuorvianti”.