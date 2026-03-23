Via Soliman, alberi potati: "Finalmente luce e sicurezza sui balconi"

Buongiorno da via Soliman, dove si chiude positivamente la vicenda legata alla potatura degli alberi che da tempo creavano disagi ai residenti. Dopo le segnalazioni, in particolare quella della signora Raffaella Falcone, si è arrivati al risultato tanto atteso: rami tagliati e balconi finalmente liberi.

Per mesi, infatti, la vegetazione aveva invaso gli spazi privati: "I rami entravano praticamente in casa, con foglie che toglievano il sole e potevano anche essere pericolose". Una situazione diventata difficile da gestire per chi vive negli appartamenti affacciati sulla via.

Questa mattina si respira invece un clima completamente diverso. Anche se la signora Falcone non è potuta intervenire, a raccontare la soddisfazione dei residenti è il signor Enrico, abitante del palazzo: "Adesso almeno c’è la vista, c’è il sole". Parole semplici che rendono bene l’idea del cambiamento.

Fino a pochi giorni fa, infatti, i balconi erano "praticamente oscurati dal fogliame". Oggi, invece, la luce è tornata a illuminare le case, restituendo anche una maggiore sensazione di sicurezza.

Intanto proseguono i lavori degli operatori: "Stanno facendo un egregio lavoro con la piattaforma aerea e tutti gli strumenti necessari", viene sottolineato durante il servizio. Sul posto è ben visibile la quantità di rami e foglie rimossi, segno concreto dell’intervento.

"Finalmente la strada e i palazzi risultano liberi", con il sole che torna a splendere su questo tratto di Via Soliman. Un risultato importante, anche se resta una richiesta condivisa tra i cittadini: "Questa operazione andrebbe fatta con più frequenza e costanza".

La vicenda si conclude quindi con una nota positiva: "Siamo riusciti a raccontare anche una bella notizia", grazie all’intervento e all’attenzione sul territorio, grazie all'impegno di Aster e al lavoro della squadra che hanno portato alla risoluzione del problema.

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