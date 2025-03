Genova, controlli nei vicoli e alla Fiumara: un arresto e sei denunce per droga, minacce e reati contro il patrimonio

Un’operazione mirata dei Carabinieri di Genova ha portato a un arresto e sei denunce nel contrasto allo spaccio di droga e ai reati contro la persona e il patrimonio. I controlli hanno interessato il centro storico e l’area della Fiumara, dove sono stati fermati diversi individui trovati in possesso di sostanze stupefacenti. In un altro episodio, un uomo ha minacciato di morte il proprio datore di lavoro ed esploso due colpi a salve in direzione della sua abitazione.

Spaccio di droga – Nel cuore di Genova, nei vicoli del centro e nelle aree di Sampierdarena, le forze dell’ordine hanno fermato diversi soggetti coinvolti nel traffico di stupefacenti. Un 23enne genovese ha tentato di sottrarsi a un controllo rifiutandosi di fornire le proprie generalità e cercando la fuga, ma è stato bloccato e trovato con dosi di hashish e cocaina. Un 52enne senegalese e un 40enne marocchino, fermati nei vicoli nelle ore notturne, avevano con sé hashish e crack confezionati per lo spaccio.

Operazione alla Fiumara – In un intervento nei pressi del centro commerciale, i Carabinieri della Compagnia di Sampierdarena, con il supporto di un’unità cinofila della Polizia Locale, hanno denunciato due giovani egiziani, già noti alle forze dell’ordine, per detenzione di droga a fini di spaccio. I militari li hanno sorpresi mentre cedevano hashish a un connazionale 23enne, segnalato successivamente come assuntore. La perquisizione ha portato al sequestro di una decina di dosi, nascoste in un pacchetto di sigarette occultato in un’aiuola.

Minacce con arma – A Sampierdarena, un 50enne è stato denunciato per minaccia aggravata e porto di armi od oggetti atti a offendere. L’uomo, dopo ripetuti contrasti di natura lavorativa, ha minacciato di morte il suo ex datore di lavoro ed esploso due colpi a salve con una pistola scacciacani in direzione del balcone della vittima. I Carabinieri, intervenuti rapidamente, hanno sequestrato l’arma e 45 cartucce durante una perquisizione domiciliare.

Un arresto – Nell’ambito dell’operazione, i Carabinieri della Stazione di San Teodoro e Scali hanno rintracciato e arrestato un 54enne italiano su cui pendeva un ordine di carcerazione. L’uomo dovrà scontare tre anni di reclusione per reati contro il patrimonio

