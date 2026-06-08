Genova conquista il Canada: missione promozionale tra Ottawa e Montréal per rilanciare il turismo

Si è conclusa con risultati positivi la missione promozionale del Comune di Genova in Canada, svolta dal 1° al 4 giugno nell'ambito della Settimana delle celebrazioni della Repubblica Italiana. La delegazione genovese ha incontrato giornalisti della stampa specializzata e tour operator a Ottawa e Montréal, presentando alle due anime linguistiche del Paese, quella anglofona e quella francofona, l'immagine di una città in forte crescita sul piano culturale e turistico.

A sostenere il racconto di una Genova sempre più attrattiva sono stati anche i numeri: nel 2025 la città ha registrato 3,5 milioni di presenze turistiche, con un incremento del 15% rispetto all'anno precedente. Significativo anche il dato relativo ai visitatori stranieri, che rappresentano ormai il 50% del totale, mentre nei primi quattro mesi del 2026 gli ingressi nei musei cittadini sono aumentati del 30%.

"Iniziative come questa servono a promuovere l'immagine e le bellezze di Genova nel mondo", ha sottolineato l'assessore al Turismo Tiziana Beghin, evidenziando come l'amministrazione stia accompagnando la crescita della città come destinazione turistica internazionale attraverso investimenti nel settore congressuale e nei grandi eventi.

Secondo la Beghin, la promozione turistica rappresenta una leva strategica per lo sviluppo economico del territorio. L'obiettivo è consolidare l'immagine di Genova come destinazione completa, capace di coniugare storia, cultura, natura, innovazione, qualità dell'accoglienza e una posizione privilegiata nel Mediterraneo. La missione canadese, ha aggiunto l'assessora, punta a rafforzare i rapporti con istituzioni e operatori del settore, creando nuove opportunità per attrarre flussi turistici e favorire la crescita della città sui mercati internazionali.

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