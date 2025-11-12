Genova, confronto pubblico sul tunnel subportuale: tra mobilità, sostenibilità e futuro della città

Sala gremita alla sede dell’ACI di Genova, dove si è tenuta la seconda commissione municipale congiunta dei Municipi Centro Est e Medio Levante, dedicata al progetto del tunnel subportuale. L’incontro, che ha visto la presenza di cittadini, tecnici e rappresentanti istituzionali, ha rappresentato un importante momento di confronto su un’opera destinata a cambiare in modo profondo la mobilità e l’assetto urbano del capoluogo ligure.





Nel corso dei lavori l’ingegner Alberto Sellerio, direttore del progetto per Autostrade per l’Italia, ha illustrato il tracciato e le caratteristiche tecniche del tunnel, lungo complessivamente 3,4 chilometri, con fine lavori prevista tra il 2029 e il 2030. L’imbocco sarà a San Benigno, mentre l’uscita è prevista in zona Foce, nei pressi dei giardini Coco, dove sorgerà anche una nuova area verde riqualificata.





Le principali preoccupazioni emerse riguardano proprio l’impatto del cantiere sul verde pubblico, sulla viabilità e sul valore degli immobili limitrofi. L’assessore comunale al Verde, Francesca Coppola, ha sottolineato che il progetto è ormai in fase esecutiva e inserito nel Puc, ma ha garantito che il Comune vigilerà sugli interventi e manterrà un dialogo aperto con la cittadinanza, annunciando nuovi incontri di confronto.





La presidente del Municipio Medio Levante, Anna Palmieri, ha evidenziato l’importanza della partecipazione dei cittadini e la necessità di chiarire gli effetti concreti dell’opera sulla mobilità locale, mentre il direttore dell’ACI Genova, Raffaele Riello, ha ricordato il ruolo dell’ente sia come soggetto ospitante sia come realtà direttamente coinvolta, vista la presenza di immobili interessati dal progetto.





Nonostante qualche momento di tensione dovuto all’elevata affluenza e alle preoccupazioni espresse dal pubblico, la serata si è conclusa con l’impegno delle istituzioni a proseguire nel percorso di trasparenza e ascolto, in vista dell’avvio dei lavori del tunnel che collegherà in modo diretto ponente e levante della città, alleggerendo il traffico sulla sopraelevata e ridisegnando la mobilità genovese.

