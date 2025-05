Genova, Confcommercio: nasce il Civ Baltimora. Cavo: "Nuova linfa per il cuore della città"

È stato ufficialmente costituito il Civ Quartiere Baltimora, una nuova realtà associativa che entra a far parte della Consulta dei Civ di Confcommercio Genova. Il nuovo Centro Integrato di Via rappresenta già circa 40 attività aderenti e si inserisce in un contesto cittadino strategico, oggetto da tempo di progetti di rigenerazione urbana.





L'obiettivo è ambizioso ma ben definito: contribuire a rafforzare il legame tra quest’area del centro e il cuore pulsante della città, favorendo un’estensione naturale dei flussi e della vivibilità urbana anche nella zona degli ex Giardini di plastica. Il nuovo Civ aspira a diventare un riferimento progettuale e operativo attorno al quale far ruotare idee, eventi e iniziative per costruire un’identità forte e condivisa del quartiere, valorizzando le energie presenti e coordinando le azioni di rilancio.





“La zona dei Baltimora è un luogo emblematico per Genova, dove coesistono architetture moderne, verde urbano e, specie negli ultimi anni, aziende e attività con una forte vocazione all’innovazione – sottolinea Alessandro Cavo, presidente Confcommercio Genova – La costituzione di un Civ in questa zona è un passaggio importante, che conferma la vitalità dello strumento e la sua attualità nel contribuire allo sviluppo urbano e commerciale della città”.





A guidare il Civ Quartiere Baltimora è Daniele Pallavicini, affiancato da Marco Bruschi in qualità di vicepresidente e Giorgia Dominici come tesoriere. Il Consiglio Direttivo si completa con Eleanor Parodi, Alessandro Cricchio e Maia Nogara, mentre partecipano in modo permanente anche Maurizio Postani, Susanna Bordoni e Lorenzo Merello. L’associazione è già aperta a nuove adesioni.





“Il Civ nasce con l’ambizione di portare un contributo concreto alla valorizzazione dell’area, attraverso una visione che unisce competenze, creatività e attenzione al territorio – evidenzia Daniele Pallavicini, presidente del Civ Quartiere Baltimora – Siamo un gruppo eterogeneo, con molti giovani e una forte motivazione: la sfida è complessa, ma crediamo nella possibilità di rilanciare sempre di più il quartiere grazie a un lavoro di squadra”.





Il piano di intervento del nuovo Civ si basa su cinque parole chiave: orientarsi, informarsi, vivere, prendersi cura, raccontare. Concetti che si tradurranno in azioni concrete: dall’introduzione di un sistema di wayfinding per facilitare l’orientamento nel quartiere, alla creazione di un portale digitale per mappare e promuovere le realtà locali; dalla cura del verde urbano e degli spazi pubblici, fino a campagne di comunicazione a supporto delle imprese e a un progetto innovativo di riciclo delle bottigliette di plastica in ottica di sostenibilità ambientale.





Grande attenzione sarà dedicata anche all’animazione territoriale, con eventi a tema food, iniziative culturali legate a cinema e artigianato, mercatini vintage, e collaborazioni con le associazioni di categoria. Un occhio di riguardo sarà riservato al coinvolgimento delle nuove generazioni.





“Il benvenuto al Civ Quartiere Baltimora nella Consulta conferma la capacità dei Centri Integrati di Via di valorizzare i territori attraverso la partecipazione attiva delle imprese – dice Umberto Solferino, presidente della Consulta dei Civ di Confcommercio Genova – È la dimostrazione di come lo strumento Civ continui a rispondere, con concretezza e flessibilità, ai bisogni di una città che cambia e si evolve”.

