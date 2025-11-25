Genova: condannato 35enne per aver minacciato una studentessa con un coltello

È stato condannato a sei anni di reclusione, con rito abbreviato, il 35enne che lo scorso 5 aprile aveva pedinato una studentessa universitaria e le aveva puntato un coltello alla gola per rapinarla nei vicoli del centro storico di Genova. La sentenza è stata emessa dalla giudice Caterina Lungaro.

La giovane, originaria di Roma, si trovava a Genova per motivi di studio. Era stata seguita e poi sorpresa dal rapinatore, che l’aveva minacciata con un coltello da cucina per portarle via il telefono. Dopo la rapina, il 35enne era fuggito nei vicoli.

I carabinieri della stazione della Maddalena, coordinati dal procuratore aggiunto Federico Manotti, lo hanno identificato grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza e al riconoscimento fotografico effettuato dalla vittima.

La Procura aveva chiesto la custodia cautelare, ritenendo alto il rischio di fuga e di recidiva, considerati i precedenti dell’uomo per reati analoghi. La misura era stata disposta lo scorso agosto dal giudice Matteo Buffoni.

