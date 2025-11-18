Genova: condanna definitiva per Zaniboni, l'evasore 'nullatenente' con auto di lusso. Annullata la confisca dell'attico in pieno centro

È definitiva la condanna a quattro anni per Vittorio Zaniboni, ex mediatore immobiliare e commerciante di auto di lusso, formalmente "nullatenente" agli occhi del fisco italiano. Zaniboni, difeso dall'avvocato Mario lavicoli, ha richiesto di poter scontare la pena attraverso lavori socialmente utili.

La Cassazione ha confermato la condanna, annullando però la confisca dell'attico di 240 metri quadri in pieno centro a Genova. Verranno invece vendute le automobili di lusso, il cui ricavato confluirà nel fondo unico giustizia.

La Guardia di Finanza, coordinata dal pubblico ministero Giancarlo Vona, aveva scoperto una maxi evasione di oltre 4,5 milioni di euro legata alla vendita, tra il 2013 e il 2018, di 25 auto di alto valore tra cui Maserati, Lamborghini, Porsche, Bentley e otto Ferrari, tra cui la storica Ferrari 166 Inter del 1948 venduta per un milione di dollari a un collezionista negli Stati Uniti.

Al mediatore era riconducibile anche una collezione di 20 auto di lusso e d'epoca, intestata fittiziamente a parenti della compagna o ad altri soggetti. Prima della verifica fiscale, Zaniboni stava per vendere alcune vetture in due aste internazionali, tra cui il Classic & Sport Cars di Montecarlo e il Goodwood Festival of

Speed nel Regno Unito.

Nel 2020 Zaniboni era stato inoltre sorpreso a richiedere il bonus spesa del Comune destinato alle persone in difficoltà durante la pandemia. La moglie è stata condannata in via definitiva a un anno e due mesi di reclusione.

