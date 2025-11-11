Genova, Comune ordina la demolizione delle coperture dei campi da padel del Marina Park sotto corso Saffi: “Opere abusive e difformi”

Il Comune di Genova ha emesso un’ingiunzione di demolizione per le strutture di copertura dei due campi da padel del Marina Park, situati sotto corso Saffi, in via della Marina. Entro 60 giorni, la società concessionaria Marina Park S.r.l. dovrà procedere al ripristino delle condizioni originarie dell’area.





Il provvedimento arriva dopo un sopralluogo tecnico effettuato il 9 ottobre, durante il quale sono state riscontrate opere non conformi all’autorizzazione paesaggistica rilasciata (n. 229 del 28/05/2025). In particolare, è stato rilevato che le coperture metalliche e i teli in pvc impermeabili, posizionati sia sul tetto sia lateralmente, presentano difformità nelle altezze, nei colori e nei materiali rispetto a quanto previsto.





«L’ispezione – spiega l’assessore all’Urbanistica Francesca Coppola – è nata dalle segnalazioni dei residenti. Le verifiche hanno evidenziato irregolarità importanti: altezze superiori ai limiti, copertura in bianco panna invece che integrata nel contesto, teli laterali non trasparenti e assenza delle palme prescritte. Tutti elementi che alterano l’equilibrio paesaggistico di un’area storica e appena riqualificata come le mura della Marina».





Gli uffici comunali hanno inoltre classificato la struttura come “nuova costruzione”, e quindi abusiva, poiché le dimensioni e la solidità dell’intervento non possono essere considerate temporanee.





La Soprintendenza ha confermato la necessità di smontare le opere difformi. «La società – conclude Coppola – dovrà ora intervenire entro due mesi per restituire decoro e armonia a una zona di grande valore storico e urbanistico, rispondendo così alle legittime istanze di cittadine e cittadini».

