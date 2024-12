Genova, Comunali, Orlando si chiama fuori: "Per un po' basta campagne elettorali, quella fatta mi ha tolto la voglia"

Ha intenzione di fare una campagna elettorale per diventare sindaco di Genova? "No, per ora non voglio impegnarmi in altre campagne elettorali. Quella che ho appena fatto mi ha tolto ogni entusiasmo...". Così ha risposto Andrea Orlando, deputato del Pd, durante un intervento a Metropolis sui canali Gedi.

L'ex ministro sta per lasciare l'incarico parlamentare, con il suo seggio che verrà 'ereditato' da Alberto Pandolfo, per restare tra i banchi del consiglio regionale della Liguria, dopo la non vincente esperienza di candidato alla presidenza alle elezioni della fine di ottobre.