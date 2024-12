Laboratori, orientamento e attività per la comunità: ecco il progetot della Regione dedicato ai giovani

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

È stato presentato questa mattina il progetto “LOG-In”, l’intervento di co-progettazione per dare ai giovani dai 16 ai 30 nuove opportunità per il tempo libero e lo sviluppo di soft skills attraverso iniziative gratuite presenti sul territorio.

Cosa è - Il progetto, realizzato grazie a un co-finanziamento pubblico di 430mila euro in attuazione dell’Intesa Stato/Regione dal Fondo Politiche Giovanili e coordinato da Regione Liguria in collaborazione con Aliseo e il Forum del terzo Settore, rientra all’interno del “Progetto Giovani: saper stare per saper fare”, un percorso di coprogettazione sperimentale, il primo promosso da Regione Liguria in ambito giovanile.

Numeri - La partnership, attiva su tutto il territorio regionale, ha coinvolto in sei mesi più di 4.500 giovani, di cui 2500 in 170 laboratori e iniziative ludico-educative e 2.000 in attività con partecipazione attiva dei giovani in eventi ed iniziative dedicate alla comunità. Un progetto che ha reso possibile accompagnare 100 giovani in percorsi individuali dedicati anche alle fragilità e 24 giovani in percorsi di “Individuazione, Validazione e Certificazione” delle competenze. I ragazzi hanno partecipato gratuitamente a tutte le iniziative.

“Vogliamo dare vita a strategie capaci di coinvolgere i giovani non solo come destinatari di politiche, ma anche come soggetti attivi in grado di generare idee innovative e mettersi in gioco nella costruzione del loro futuro – spiega l’assessore regionale alle Politiche Giovanili Simona Ferro – L’avvio del progetto ha permesso la nascita di una rete, costituita da enti del terzo settore e associazioni giovanili, che ha saputo dar vita una progettualità integrata sul territorio, dal centro alle zone dell’entroterra, offrendo a 4.500 ragazzi contesti reali in cui sperimentarsi per sviluppare quell’insieme di abilità sociali, cognitive, personali, tecniche per affrontare le sfide della vita quotidiana con flessibilità, adattabilità e resilienza”.

Alcuni ragazzi coinvolti hanno realizzato il catalogo on-line “LOG_In" per far conoscere e rendere accessibili, dalle aree urbane all’entroterra, tutte queste iniziative (laboratori, attività formative, tirocini, eventi, percorsi di orientamento, certificazione delle competenze…). A supporto del progetto è stato allestito anche da un camper itinerante.

Gli enti coinvolti nei progetti, oltre a Regione Liguria, Aliseo e il Forum ligure del Terzo Settore, sono: Società Cooperativa Sociale Agorà (capofila), Circolo Arciragazzi Prometeo, Associazione di Promozione Sociale YEPP Albenga, Opera Diocesana Madonna dei Bambini - Villaggio del Ragazzo, Centro di Solidarietà l'Ancora Soc. Coop. Sociale, Progetto Città - Società Cooperativa Sociale, Jobel Soc. Coop. Sociale, Sentiero di Arianna Cooperativa Sociale, ACLI Genova APS, ACLI Sede Provinciale Savona APS, Arci Liguria APS - (coordinamento operativo), Arci Servizio Civile Liguria APS, Comitato Territoriale Uisp La Spezia e Valdimagra APS, Associazione Nuovi Profili, La Piccola Matita Cooperativa Sociale, UISP Comitato Regionale Liguria APS, Nassa Rapallo APS.