Bilancio, bagarre in Consiglio Comunale su un ordine del giorno PD per la nuova moschea

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

La proposta in mattinata - L’ordine del giorno 419, a firma del consigliere PD Simohamed Kaabour, riguardava la costruzione di una nuova moschea a Genova. Nelle intenzioni dell’esponente dem, la proposta andava inserita nella discussione sul bilancio in modo tale da impegnare il Comune per favorire le attività di studio, progettazione e realizzazione del tempio islamico.

La posizione della giunta - La proposta del vicesindaco reggente Piciocchi era stata invece quella di una commissione speciale, da convocare entro il 31 gennaio 2025, per trattare L’eventuale costruzione del luogo di culto con i rappresentanti della comunità musulmana genovese. I punti critici della giunta nei confronti dell’odg dem riguardavano sia l’attinenza del tema moschea alla discussione sul bilancio, sia l’impegno stesso del Comune verso una specifica fede religiosa, essendo lo Stato italiano laico.

Le polemiche - Alla ripresa dei lavori pomeridiani è arrivata una controproposta dem, per voce dello stesso Kaabour, ma a quel punto si è scatenata la bagarre in aula. In particolare, i consiglieri Bertorello, Crucioli e Gandolfo si sono scagliati in modo plateale verso la minoranza. La controproposta, a loro dire, forzava le procedure sull’approvazione del bilancio e non rispettava i testi concordati in precedenza tra i vari gruppi.

La votazione - Chiuse le polemiche con il parere contrario della giunta all’ordine del giorno Kaabour, è arrivato il momento del voto, che ha visto prevalere la maggioranza consiliare schierata in modo compatto sul tema moschea, con 20 voti contrari e 17 favorevoli.