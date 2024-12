Toti: "Povero ero e povero sono rimasto". Giordano (M5S): "In 810 giorni di volontariato capirà gravità della sua condotta?"

Un'intervista giornalistica di Giovanni Toti, ex presidente della Regione Liguria, provoca il puntuto commento di Stefano Giordano, capogruppo M5S in via Fieschi. Dalle colonne del quotidiano di via Solferino, Toti ha commentato il momento politico attuale e le difficoltà degli ultimi mesi. Toti ha parlato della sua gestione della regione e delle sfide politiche che ha affrontato: "In Liguria, pur rivendicando i numeri dei nove anni del nostro governo, il centrodestra ha avuto qualche imbarazzo, forse un'ipocrisia involontaria a riconoscere che se si governa dal 2015 lo si deve al modo di far politica di Toti, alla classe dirigente selezionata e non ultimo ai finanziamenti raccolti legittimamente dai miei comitati che hanno finanziato tutti i candidati della coalizione".

Poi, riferendosi al suo "annus horribilis", ha aggiunto: "Un terremoto che si conclude con una scossa di dimensioni assai più piccole di quella che avevamo registrato all'inizio. Un anno bisestile normalmente non porta bene (sorride) e il 2024 è stato un anno difficile per me, ma credo anche per la politica". Toti ha concluso parlando del suo patteggiamento con la Procura, ribadendo che non ci sono stati arricchimenti illeciti o atti illegittimi da parte sua: "Dopo tutto il dramma vissuto, resta che Toti povero era e povero è rimasto".

Le parole di Toti hanno trovato contrappunto nelle dichiarazioni di Stefano Giordano, capogruppo pentastellato in consiglio regionale. Giordano ha definito "surreali" le dichiarazioni dell'ex presidente della Regione e ha sottolineato che il patteggiamento da 27 mesi, ottenuto per aver "asservito la funzione pubblica agli interessi privati" e aver fatto "mero mercimonio della pubblica funzione", rappresenta un giudizio chiaro e incontrovertibile. "Altro che 'ipotesi di una nebulosa difficile da dimostrare'", ha dichiarato Giordano.

Il capogruppo del M5S ha poi aggiunto: "Grave che ancora oggi Bucci continui a voltarsi dall’altra parte: la condotta di Toti ha macchiato la nostra regione e crediamo sia opportuno che prenda le distanze. Chi non lo fa, non ha a cuore la legalità." Giordano ha anche espresso solidarietà per il percorso che Toti sta intraprendendo con la Lega italiana per la lotta ai tumori, 810 giorni di volontariato, augurandogli di superare "la sindrome del sopravvissuto".