Genova, Comunali, Cosso e Candia (Avs-Si): "Basta nomi, facciamo sintesi"

Simona Cosso (Segretaria Sinistra Italiana Genova – AVS) e Selena Candia, capogruppo AVS in Consiglio Regionale, diffondono un appello alle forze di centrosinistra.

"In questi giorni sui giornali - scrivono in una nota congiunta - sono usciti tantissimi nomi di possibili candidati a sindaca/sindaco per il centrosinistra. La confusione regna sovrana e lo spettacolo che stiamo dando ai nostri elettori è pessimo, di totale incapacità di sintesi. Ribadiamo come per AVS sia quantomai indispensabile vedersi ad un tavolo di coalizione da convocare subito per discutere e uscire uniti su un'unica figura. Crediamo che i passi in avanti fatti da civici, singoli candidati all'interno di forze politiche sui giornali facciano solo male alla coalizione e spingano sempre di più le persone verso l'astensionismo e la sfiducia nella politica. Il programma condiviso c'è, così come la voglia di cambiamento, uniamoci su una candidata o un candidato autorevole e partiamo!".

