Genova, commessa nasconde 16 chili di cocaina liquida nell’armadietto del supermercato: arrestata

Una donna di 35 anni, di origine sudamericana, è stata arrestata dalla squadra mobile di Genova dopo che la polizia ha scoperto 16 chili di cocaina liquida nascosti nel suo armadietto all’interno del supermercato in cui lavorava, in corso Europa.





La droga era contenuta in diversi flaconi custoditi nello spogliatoio del personale. Gli agenti, intervenuti ieri con l’ausilio delle unità cinofile, hanno subito individuato il nascondiglio.





Secondo gli investigatori, la cocaina era stata disciolta in solventi chimici per essere trasportata e occultata più facilmente, una tecnica utilizzata per eludere i controlli aeroportuali. Successivamente, la sostanza viene “ritrattata” per separarla dai solventi e immetterla sul mercato.





Le indagini, scattate dopo una segnalazione, proseguono per individuare i destinatari della droga. Gli inquirenti non escludono che la commessa custodisse i flaconi per conto di una rete di trafficanti, in attesa di consegnarli a chi avrebbe poi rielaborato la sostanza destinata alle piazze di spaccio della movida genovese.

