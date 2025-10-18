Genova, colpi ai bagagli dei viaggiatori: tre ladri arrestati al terminal Flixbus di Principe

Tre ladri di bagagli sono stati arrestati dalla Polizia Locale di Genova al terminal Flixbus di piazza Fanti d’Italia, davanti alla stazione ferroviaria di Principe. Gli agenti hanno fermato i responsabili dopo una serie di furti ai danni dei passeggeri in partenza o in arrivo da altre città.

Il primo arresto – Il blitz è scattato quando un cittadino algerino è stato notato mentre si allontanava in modo sospetto con un bagaglio prelevato dall’area di sosta dei pullman. Gli agenti lo hanno fermato mentre tentava di cedere la valigia a due persone. Il bagaglio apparteneva a un viaggiatore diretto a Milano ed è stato restituito integro: all’interno c’erano vestiti, effetti personali e un computer portatile. Le due persone che stavano acquistando la refurtiva sono state denunciate per ricettazione, mentre l’uomo — che aveva fornito false generalità — è stato arrestato anche per questo reato.

Nuovo colpo sventato – Poche ore dopo, durante un nuovo controllo nella stessa zona, una pattuglia ha notato tre uomini con atteggiamenti sospetti all’arrivo di un bus della linea 510. I tre, in contatto tra loro tramite auricolari, hanno tentato di rubare due trolley mentre uno faceva da palo. L’intervento tempestivo degli agenti ha permesso di bloccare due di loro in via Alpini d’Italia, mentre il terzo è riuscito a fuggire abbandonando una valigia.

Indagini in corso – Entrambi i trolley sono stati recuperati: uno è già stato riconsegnato al proprietario, mentre per il secondo sono in corso accertamenti per risalire al legittimo viaggiatore.

