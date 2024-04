Genova: chiuso per due ore pronto soccorso Galliera invaso da spray urticante, usato per bloccare uomo in escandescenze

Chiuso nel pomeriggio il pronto soccorso dell’ospedale Galliera a Genova. La chiusura si è resa necessaria dopo che l'aria era diventata irrespirabile, perché la polizia locale aveva usato spray urticante, per neutralizzare un uomo sottoposto a Tso che aveva cominciato a dare in escandescenze.





I fatti attorno alle 16. Gli agenti della polizia locale erano arrivati al Galliera dal centro storico, dove avevano preso in consegna un uomo di origine nordafricana in stato di agitazione. Mentre erano in corso le procedure per l'esecuzione del trattamento sanitario obbligatorio, l'uomo ha cominciato a manifestare comportamenti violenti e un agente della polizia locale ha deciso di usare la bomboletta in dotazione per neutralizzarlo.





I pazienti in attesa sono stati immediatamente trasferiti e messi sotto ossigeno per neutralizzare gli effetti del gas irritante. Lievemente intossicati anche 8 dipendenti del Galliera: due dottoresse e sei tra infermieri e oss. Nessuno di loro risulta in gravi condizioni.





Per questo motivo il 118, opportunamente allertato, ha bloccato i flussi di arrivo al Pronto soccorso del Galliera. Alle 18 la situazione è tornata alla normalità e il Pronto soccorso è nuovamente accessibile.