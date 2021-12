Genova, Chiara Ferragni porta i figli all'Acquario

di Redazione

L'influencer felice: "Oggi siamo stati all'Acquario di Genova con i bambini, anche io ci ero stata da piccola, e ci è piaciuto tantissimo".

Chiara Ferragni ha trascorso una giornata a Genova. Nel corso del pomeriggio è stata in visita all'Acquario insieme ai figli Leone e Vittoria.

"Sto portando i miei figli in un posto bellissimo" aveva scritto nelle storie del suo profilo instagram, inquadrando lei sul sedile anteriore dell'auto e la piccola Vittoria sul seggiolino dietro.

Chiara Ferragni poi fatta fotografare con i due bimbi avuti con Fedez all'Acquario e le foto sono state pubblicate sul suo account: "Oggi siamo stati all'Acquario di Genova con i bambini, anche io ci ero stata da piccola, e ci è piaciuto tantissimo". Nelle storie, poi, altri dettagli, tra cui un video del piccolo Leo che "ha adorato la stanza di Spongebob".

Solo poche ore prima Chiara Ferragni era stata alla prima a Milano di The Ferragnez, la docuserie sulla vita della super influencer e del marito Fedez.

L'influencer e il cantante, accolti da una folla di fan, sono arrivati con i baby Ferragnez Leone e Vittoria e sfilato sul red carpet con genitori, sorelle, nonni: la serata, con tanti amici vip, è… un affare di famiglia. La famiglia più in vista di Italia (e non solo) è come e meglio dei Kardashian.