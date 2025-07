Genova, centrodestra contro aumento IMU: “Misura insostenibile, colpirà famiglie e affitti. Giunta Salis si fermi prima che sia troppo tardi”

Sale il livello dello scontro politico in Comune sull’aumento dell’IMU deciso dalla Giunta Salis. Dopo l’audizione odierna in commissione delle associazioni di proprietari e inquilini, il centrodestra genovese attacca duramente la maggioranza e lancia un appello: “Fermatevi, ascoltate le preoccupazioni sociali prima che l’aumento diventi una batosta per tutti”.

A firmare la nota congiunta sono i capigruppo di opposizione: Ilaria Cavo (Noi Moderati – Orgoglio Genova), Paola Bordilli (Lega), Pietro Piciocchi (Vince Genova), Alessandra Bianchi (Fratelli d’Italia), Mario Mascia (Forza Italia) e Sergio Gambino (Gruppo Misto).

Secondo i consiglieri, l’aumento dell’IMU sugli immobili affittati a canone concordato rappresenta una misura “socialmente insostenibile” sia per i proprietari – che vedranno arrivare la stangata sotto Natale – sia per gli inquilini, che subiranno l’aumento degli affitti, in assenza di incentivi sul canone concordato.

“Dai rappresentanti delle associazioni è emerso un messaggio chiaro: la misura va bloccata, porterà danni superiori agli incassi previsti”, spiegano i capigruppo. L’incremento del gettito stimato è di circa 5 milioni di euro, ma secondo l’opposizione i costi sociali per fronteggiare l’aumento dei canoni – con relativo ricorso al fondo per la morosità incolpevole – rischiano di triplicare la cifra incassata dal Comune.

Nel mirino anche la manovra di bilancio da oltre 49 milioni di euro, di cui solo 15 milioni destinati a scuola e sociale, “per dare continuità ad attività già esistenti, senza introdurre nuovi servizi”, sottolineano. “Non è vero che si deve aumentare l’IMU per sostenere scuola e sociale. La reale necessità di questo rincaro resta ignota”, proseguono.

Il centrodestra accusa inoltre la Giunta di aver alimentato allarmismo su un presunto “buco di bilancio” da 50 milioni, smentito a loro dire dai numeri. “L’aumento dell’IMU vale 5 milioni, su una manovra complessiva di 49, di cui ben 23 milioni erano stati accantonati dal centrodestra nell’ultimo rendiconto”.

Ma non finisce qui. Nell’audizione odierna, anche il presidente di AMIU avrebbe confermato un possibile aumento della TARI a partire dal prossimo anno, per coprire i rinnovi contrattuali del personale. “Oltre all’IMU, ci aspetta un’altra mazzata. Come opposizione – concludono i capigruppo – ci batteremo in ogni sede contro questo uso sistematico della leva fiscale sulle spalle dei cittadini e delle imprese”.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.