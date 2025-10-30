Genova celebra San Giorgio: a Palazzo Reale il mito del santo cavaliere tra storia e arte

Un viaggio affascinante attraverso il mito di San Giorgio, patrono di Genova, prende vita in una mostra che unisce reliquie, dipinti, armature e codici miniati. “San Giorgio. Il viaggio di un santo cavaliere dall’Oriente a Genova”, allestita a Palazzo Reale negli spazi del Teatro del Falcone dal 31 ottobre al 1° marzo 2026, racconta come questa figura sia diventata un’icona globale.





La rassegna, la prima di grande rilievo dedicata al santo, esplora la sua diffusione nell’arte religiosa, nei portali dei palazzi e nei documenti ufficiali, fino al gonfalone cittadino che ancora oggi ne porta la bandiera.





“San Giorgio ha avuto un’enorme diffusione in tutto il Mediterraneo e in Europa – spiega Alessandra Guerrini, direttrice dei Musei Nazionali di Genova e curatrice della mostra –. La nostra esposizione parte da Genova, viaggia in Oriente e ritorna alla città, da cui l’iconografia del santo si è irradiata nel continente. La sua figura è semplice ma allo stesso tempo complessa: il cavaliere, il drago, la principessa, la lotta contro il male, la protezione dei più deboli. È un mito straordinario che attraversa secoli e culture.”





Tra i 34 preziosi manufatti in mostra, che vanno dal Medioevo alla metà del Cinquecento, si trovano opere di Cosmè Tura, Ercole de’ Roberti, Carpaccio e Mantegna, oltre a prestiti da importanti collezioni europee di Parigi, Bruxelles, Colonia e Amburgo.

