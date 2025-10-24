Genova, cattivi odori alla Foce: il Comune ordina a Ireti interventi urgenti sul depuratore di Punta Vagno

Dopo le recenti segnalazioni di forti miasmi nel quartiere della Foce, il Comune di Genova ha intimato alla società Ireti, gestore del depuratore di Punta Vagno, di intervenire immediatamente per eliminare la causa delle emissioni e ripristinare le condizioni di normale funzionamento dell’impianto.





La decisione è arrivata al termine di un incontro convocato dalla Procura della Repubblica di Genova, durante il quale sono stati esaminati gli esiti delle verifiche condotte dagli enti competenti sul depuratore.





Contestualmente, l’amministrazione comunale ha istituito un tavolo tecnico permanente con Asl, Arpal, Vigili del fuoco e Ireti, coordinato dall’assessora all’Ambiente Silvia Pericu, per monitorare costantemente la situazione e individuare nel più breve tempo possibile le soluzioni necessarie a porre fine ai disagi per i residenti.

