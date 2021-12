Genova, Castello: "Le farmacie sono sempre di più hub sanitari"

di Alessandro Gardella

Il presidente di Federfarma Genova: "Da fine marzo a oggi abbiamo fatto 216.000 vaccini Covid, 625.000 tamponi e più di un milione di green pass"

"Farmacie liguri, un anno dalla parte dei cittadini", è questo il titolo della conferenza alla quale ha preso parte Giuseppe Castello all'interno della sala trasparenza in Regione Liguria. Il presidente di Federfarma Genova ha parlato dei dati di questo anno delle farmacie: "Nel 2021 le farmacie sono diventate sempre di più hub sanitari, hub che sono al servizio della cittadinanza grazie anche alla loro capillarità. Sono state scelte da tantissimi cittadini per questa vicinanza e per quella fiducia che nutre la popolazione nei confronti delle farmacie. I dati dicono che abbiamo fatto da fine marzo fino a qualche giorno fa 216.000 vaccini Covid. Considerate che siamo stati i precursori di questo tipo di attività, copiata poi a livello nazionale. A giugno abbiamo iniziato a fare i tamponi, ne abbiamo fatti al momento 625.000 e da quando c'è stata l'obbligatorietà del green pass abbiamo cominciato a stampare centinaia di migliaia di certificazioni. Non abbiamo il dato preciso, ma sicuramente abbiamo superato il milione. Abbiamo dato una mano sulle prenotazioni per i vaccini Covid, al momento siamo oltre le 500.000 prenotazioni per vaccini Covid. A questo si aggiunge la normale attività della farmacia, tra cui le prenotazioni Cup che in quest'anno sono più che raddoppiate rispetto al 2020 e al 2019. Tutto questo è dovuto all'organizzazione che le farmacie hanno dovuto fare, ricordandoci sempre che c'è l'attività normale che è la dispensazione del farmaco. Spesso le farmacie per poter dare questo tipo di servizi hanno aumentato le aperture, dando questi servizi durante la chiusura della farmacia. Questo per venire incontro all'esigenza della popolazione e continuare a dare il servizio classico".