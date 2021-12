Genova, un esemplare maschio di fagiano argentato recuperato fra il Righi e Castelletto

di Marco Innocenti

L'animale appartiene ad una specie esotica, non originaria della nostra zona: non può che essere fuggito da un allevamento o da un privato

Uno splendido esemplare maschio di fagiano argentato è arrivato ieri al Centro per il recupero degli animali selvatici dell'Enpa di Genova, dopo che l'animale era stato avvistato per giorno mentre si aggirava nella zona fra il Righi e Castelletto. Questa particolare specie di fagiano non è originaria delle nostre zone, si tratta infatti di una specie esotica. E' evidente, quindi, che l'animale è probabilmente sfuggito da un allevamento o da un privato. Nel caso nessuno si facesse avanti nei prossimi giorni dimostrando di esserne il proprietario, l'animale verrà dato in adozione, viste le sue condizioni di salute generale piuttosto buone.