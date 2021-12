Genova, incendio nel porto di Pra': nessun ferito ma una densa colonna di fumo nero

di Marco Innocenti

Le fiamme si sarebbero sviluppate dalla vasca di un depuratore. Ancora da accertare le cause

Una densa colonna di fumo nero, ben visibile anche da grande distanza, si è alzata stamane dal porto di Genova Pra' dove si è sviluppato un incendio, pare in una vasca di un depuratore. Non sono ancora chiare le cause che hanno scatenato le fiamme.

Sul posto sono già al lavoro due squadre dei vigili del fuoco per riportare in completa sicurezza l'intera area e, per fortuna, non sembra ci siano stati feriti.

Aggiornamento - ore 11.00: Le fiamme sarebbe state domate e l'incendio, al momento, pare sotto controllo. Ad andare a fuoco solo la palazzina all'interno della quale era contenuta la vasca di decantazione.

[notizia in aggiornamento]