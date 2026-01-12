Genova, cassiera aggredita e presa per il collo durante un tentato furto. Arriva la condanna della UILTuCS Liguria

UILTuCS Liguria condanna con fermezza la grave aggressione subita il 9 gennaio 2026 da una cassiera del supermercato PAM Panorama di via Manunzio a Genova, avvenuta mentre svolgeva il proprio lavoro. La lavoratrice, rappresentante sindacale UILTuCS, dopo aver segnalato un tentativo di furto da parte di due clienti già note, è stata lasciata senza supporto e aggredita da una delle responsabili, che l’ha afferrata al collo in un gesto riconducibile a un tentativo di strangolamento. Trasportata al Pronto Soccorso dell’Ospedale San Martino, le è stato diagnosticato un trauma cervicale con diversi giorni di inabilità lavorativa.

“È un fatto di estrema gravità che una lavoratrice venga lasciata sola ad affrontare una situazione di rischio, senza adeguata tutela, in un contesto dove esistono sistemi di videosorveglianza e dove la sicurezza dovrebbe essere una priorità inderogabile, come evidenziato più volte anche nelle occasioni di confronto con azienda – sottolinea Eugenio Iaquinandi, funzionario Uiltucs Liguria - denunciamo con forza l’assurda contraddizione che da tempo caratterizza il settore della grande distribuzione: da un lato si chiede alle cassiere e agli addetti vendita di “prestare attenzione”, di vigilare, di prevenire i furti – arrivando in altri territori perfino a licenziamenti attraverso strumenti come il cosiddetto “test del carrello” – dall’altro, quando una lavoratrice individua un tentativo di furto, viene lasciata sola, senza protezione, esposta a rischi fisici e psicologici inaccettabili”.

UILTuCS Liguria chiede che venga fatta piena luce sull’accaduto, che siano accertate tutte le responsabilità e che si apra immediatamente un confronto serio sul tema della sicurezza nei punti vendita.

