Genova: Career Day, chiusura con successo, oltre 5.500 partecipanti

Si è chiusa con un bilancio più che positivo l’edizione 2025 del Career Day di Orientamenti a Genova: oltre 5.500 le presenze registrate nei cinque giorni di attività ospitate a Palazzo della Borsa, con un incremento di 1.200 partecipanti rispetto all’edizione dello scorso anno. Un risultato che, secondo il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e gli assessori Simona Ferro (Politiche dell’Occupazione) e Marco Scajola (Programmazione FSE), segna la migliore edizione di sempre.

“È un segnale chiaro della vitalità del nostro territorio – hanno commentato – e della capacità della Liguria di promuovere l’incontro tra domanda e offerta di lavoro in modo sempre più efficace e concreto”.

Questa edizione si è distinta anche per la forte componente internazionale, grazie alla partecipazione di aziende provenienti da nove Paesi europei e dal Canada. Un segnale della crescente attrattività della Liguria anche nel panorama globale delle politiche attive per il lavoro.

“Il Career Day – hanno sottolineato gli assessori – non è solo un evento: è un’occasione concreta per costruire percorsi professionali, rafforzare le competenze e creare relazioni tra giovani in cerca di occupazione e imprese che cercano talenti”.

L’attenzione al futuro dei giovani continuerà con il prossimo grande appuntamento: il Festival Orientamenti, in programma dal 18 al 21 novembre 2025 a Genova. Quattro giornate dedicate a studenti, famiglie e insegnanti, con incontri, laboratori e testimonianze pensati per accompagnare le nuove generazioni nella scelta del loro percorso formativo e professionale.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.