Genova, carceri: in arrivo 57 nuovi agenti nei penitenziari della provincia

Rafforzamento degli organici nelle carceri della provincia di Genova: con la conclusione del 185° Corso Allievi della Polizia Penitenziaria, il Governo annuncia l’ingresso in servizio di 2060 nuovi agenti in tutta Italia. Di questi, 57 saranno destinati agli istituti penitenziari genovesi e del Tigullio.

In dettaglio, 35 agenti prenderanno servizio alla Casa Circondariale di Marassi, 19 a quella di Pontedecimo, e 3 alla Casa di Reclusione di Chiavari. A queste unità si aggiungeranno a breve anche quattro commissari, attualmente in fase di tirocinio: tre a Genova e uno a Chiavari.

Soddisfatto il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro delle Vedove (FdI), che rivendica il cambio di passo rispetto al passato: “Le tragiche politiche di abbandono volute dalla sinistra sono ormai un brutto ricordo. Abbiamo promesso di migliorare la situazione lavorativa di chi opera nelle carceri: lo abbiamo fatto e continueremo a farlo. Dopo questo corso da 2060 agenti, è già pronto il 186° con 3246 unità, oltre a un nuovo concorso bandito a luglio per ulteriori 653 agenti”.

Anche il presidente del Consiglio regionale della Liguria, Stefano Balleari (FdI), ha commentato con favore il rafforzamento degli organici, sottolineando l’impatto positivo sulle condizioni lavorative all’interno delle strutture: “Queste nuove assunzioni certificano l’inversione di rotta del Governo Meloni rispetto alla grave negligenza di chi ci ha preceduto. Sapranno alleviare le sofferenze che gli agenti vivono ogni giorno. Ringrazio il sottosegretario Delmastro per il suo impegno costante: continuerò a lavorare al suo fianco per il bene del nostro territorio”.

