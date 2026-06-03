Genova capitale internazionale dell’odontoiatria: studenti da 18 Paesi e oltre 2 milioni generati dai master

Genova si conferma sempre più un punto di riferimento internazionale nella formazione odontoiatrica avanzata grazie ai master e corsi di perfezionamento postgraduate promossi dall'Università e coordinati dal Prof. Stefano Benedicenti, Professore associato del Dipartimento di scienze chirurgiche e diagnostiche integrate. Negli ultimi anni, i programmi internazionali dell'Ateneo hanno attratto centinaia di professionisti provenienti da oltre 18 Paesi, consolidando il ruolo di Genova come hub di eccellenza nella formazione specialistica in odontoiatria. Tra i percorsi di maggiore prestigio figurano i master internazionali: Advanced Aesthetic and Restorative Dentistry e Laser Therapy and Laser Surgery in Dentistry. Programmi biennali altamente qualificanti che rappresentano oggi tra le esperienze formative più autorevoli e richieste nel panorama odontoiatrico italiano ed europeo. L'attività internazionale sviluppata negli anni ha inoltre contribuito a generare un impatto economico stimato in circa 2 milioni di euro, con ricadute positive non solo per l'Ateneo genovese ma anche per il territorio cittadino, in quanto gli accordi accademici internazionali avviati dall'Università di Genova — tra cui la collaborazione con l'Arab Academy for Science, Technology and Maritime Transport — portano a Genova circa 600 studenti stranieri ogni anno, in un modello virtuoso di internazionalizzazione riconosciuto anche a livello istituzionale e diplomatico.

"L'internazionalizzazione non rappresenta soltanto un'opportunità accademica - ha dichiarato il Prof. Stefano Benedicenti - ma uno strumento di dialogo culturale, crescita scientifica e cooperazione tra Paesi. In questi anni abbiamo costruito un modello formativo capace di attrarre studenti e professionisti da tutto il mondo, creando valore per l'Università di Genova e per il territorio. Vedere giovani odontoiatri, provenienti da culture diverse, formarsi insieme a Genova significa contribuire alla costruzione di una comunità internazionale fondata sulla conoscenza, sulla qualità e sulla condivisione delle competenze. Venerdì 3 luglio si svolgerà la cerimonia ufficiale di consegna dei diplomi agli studenti internazionali dei master e corsi di perfezionamento postgraduate: per noi è un momento simbolico che celebrerà il percorso accademico e umano di professionisti provenienti da diversi continenti accomunati dall'esperienza formativa maturata a Genova e spero vivamente nella presenza delle nostre istituzioni locali. L'evento rappresenterà anche un'occasione per valorizzare il ruolo dell'Università di Genova come realtà sempre più protagonista nei processi di formazione internazionale e diplomazia accademica". Ha concluso Benedicenti.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.