Genova capitale europea dello sport 2024: risultati raggiunti e passaggio di consegne

Nella cornice del Parlamento Europeo si è svolto il tradizionale appuntamento con l’Annual Gala Awards di Aces Europe che, di fatto, segna il passaggio di testimone tra le nuove capitali dello sport del 2025.

L’assessore allo Sport del Comune di Genova, Alessandra Bianchi, era presente a Bruxelles per celebrare un anno di sport di grandi soddisfazioni e Genova 2024 Capitale Europea dello Sport, annoverata come best practice.

Mentre sono state consegnate le bandiere delle città e delle regioni del 2025, Genova ha ricevuto i compimenti e i ringraziamenti da parte di ACES per i traguardi raggiunti con il progetto nell’ambito di Capitale Europea dello Sport del 2024.

«Faccio davvero tantissimi complimenti alla città di Genova per quanto realizzato quest’anno - dichiara Gian Francesco Lupatelli, presidente di Aces Europe - Il loro progetto come Capitale Europea dello Sport ha considerato davvero ogni direttrice, dai giovani ai Silver, dall’agonismo alla promozione. Permettetemi un plauso speciale per l’Assessore Bianchi che, con impegno, determinazione e competenza, ci ha regalato a tutti noi un palinsesto da cui, sono sicuro, anche altre Amministrazioni prenderanno esempio».

«Aver ricevuto i complimenti da parte di Aces che ha citato Genova 2024 Capitale Europea dello Sport come assoluta best practice è motivo di grande orgoglio - afferma l’assessore Alessandra Bianchi- Volevamo regalare a genovesi ed appassionati un anno di grande sport ed un’esperienza unica e gli attestati di stima ricevuti confermano le solide fondamenta del nostro progetto. Un progetto che guarda allo sport a 360 gradi dove, grazie ad un gioco di squadra con tutte le realtà del mondo sportivo, siamo riusciti a creare un palinsesto ricchissimo ed eterogeneo. Ci tengo a ringraziare - aggiunge l’assessore Bianchi - tutte le società, le associazioni, le federazioni, gli enti e le istituzioni che hanno contribuito al successo di Genova 2024. Grazie anche a tutti gli uffici comunali coinvolti ed in particolare alla Direzione Sport, per la disponibilità e l’impegno messo in campo ogni giorno».