Genova capitale del lavoro: oltre 2.000 offerte al Career Day Orientamenti 2025

Sarà Genova a ospitare, dal 29 settembre al 3 ottobre, una delle iniziative più importanti in Italia per chi è in cerca di lavoro o vuole cambiare carriera: il Career Day Orientamenti 2025, in programma a Palazzo della Borsa. Con oltre 2.000 posizioni lavorative aperte e la partecipazione di 150 aziende italiane e internazionali, l’evento si conferma come un punto di riferimento per l’incontro tra domanda e offerta nel panorama nazionale.

A sottolineare l’importanza strategica dell'appuntamento sono gli assessori regionali alla Formazione e alla Programmazione FSE, Simona Ferro e Marco Scajola: “Questa è l’edizione più internazionale di sempre – spiegano – e consolida la Liguria e Genova come hub italiano per le politiche attive del lavoro”.

Il Career Day si svolge da tre anni come evento autonomo rispetto al Festival Orientamenti, e i risultati premiano la scelta: ogni giornata vedrà la presenza di nuove aziende, offrendo ai partecipanti colloqui diretti, presentazioni aziendali e possibilità concrete di candidatura. “Portiamo in Liguria migliaia di candidati e centinaia di imprese – continuano Ferro e Scajola – creando un ponte reale tra chi cerca occupazione e chi offre opportunità”.

Tra le 150 imprese presenti, molte provengono da 10 Paesi esteri – tra cui Germania, Austria, Belgio, Polonia, Repubblica Ceca, Svezia e persino il Canada, che torna dopo il successo del 2024 con numerose offerte dalla regione del Québec. Si tratta del livello di internazionalità più alto mai registrato, reso possibile anche grazie alla rete europea EURES dei centri per l’impiego.

Il Career Day è organizzato da Regione Liguria tramite ALFA (Agenzia ligure per il lavoro, la formazione e l'accreditamento), con il sostegno del Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027 e la collaborazione delle Camere di Commercio di Genova e delle Riviere di Liguria, dell’Università di Genova e dei Centri per l’impiego regionali.

L’accesso è gratuito, dalle 9.30 alle 17.00, e aperto a studenti, neolaureati, disoccupati, professionisti e chiunque sia alla ricerca di nuove sfide lavorative.

