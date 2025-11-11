Genova, cani sull’A7: la Polizia Stradale li mette in salvo e li riconsegna al proprietario

In mattinata, ungo l’autostrada A7 in direzione Genova, diversi automobilisti hanno segnalato alla Centrale Operativa della Polizia Stradale ligure la presenza di due cani che vagavano pericolosamente sulla carreggiata, tra Vignole e Isola del Cantone.





Una pattuglia della Polizia Stradale di Sampierdarena è intervenuta immediatamente, mettendo in sicurezza l’area per evitare incidenti e proteggere i due animali.





Gli agenti, dopo averli tranquillizzati, hanno controllato i collari e grazie ai dati identificativi sono riusciti a rintracciare rapidamente il proprietario, dal quale i cuccioli si erano allontanati poco prima.





L’intervento si è concluso nel migliore dei modi, con i due cani riconsegnati sani e salvi al proprietario.

